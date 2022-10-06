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Происшествия6 октября 2022 15:59

Житель Севастополя обчистил родную бабушку, чтобы купить планшет и алкоголь

Житель Севастополя украл у родной бабушки 30 тысяч рублей
Дмитрий Коренев
Нерадивому внуку грозит до четырех лет лишения свободы

Нерадивому внуку грозит до четырех лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Севастополя ограбил собственную бабушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Предварительно установлено, что 27-летний местный житель после словесного конфликта со своей 84-летней бабушкой открыто похитил из её комнаты денежные сбережения в сумме 30 тысяч рублей, а затем скрылся, - говорится в сообщении ведомства.

На украденные деньги он купил планшет и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – «Грабеж». Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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