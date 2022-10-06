Керчь и Дигора стали побратимами

Фото: kerch.rk.gov.ru

Накануне в Керчи был подписан договор о побратимстве с Дигорским городским поселением. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Как сообщает пресс-служба АМС Дигорского района, договор был подписан в рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» на основании подвига Героя Советского Союза, уроженца Дигорского района Ахсарбека Абаева при активном содействии директора Института социальной Памяти Академии военных наук России Александра Ужанова.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Горсовета Керчи Ольга Солодилова, глава Дигорского района Сослан Цагаев и глава АМС Дигорского района Рустам Туккаев.

- Побратимское соглашение выражает обоюдное стремление развивать двухсторонние связи, осуществлять обмен опытом и способствовать развитию взаимного сотрудничества, в первую очередь, в области патриотического воспитания молодежи, но также и в других важных сферах жизнедеятельности, - говорится в сообщении.

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