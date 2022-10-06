В Симферополе мужчина угнал две «шестерки» и сдал на металлолом

Мужчина признал вину и написал явку с повинной Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Сакского района задержали по подозрению в краже двух автомобилей «ВАЗ 2106» в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму.

- В территориальный отдел полиции г. Симферополя с заявлениями о кражах транспортных средств обратились две женщины. Они рассказали, что в ночное время суток неустановленное лицо совершило кражи их автомобилей марки ВАЗ 2106, - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – 56-летний житель Сакского района. Он признал свою вину и написал явку с повинной.

Мужчина рассказал полицейским, что совершал кражи целенаправленно, предварительно убедившись в том, что в автомобилях нет сигнализации. Угнанные машины он сдал в пункт приема металлов.

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