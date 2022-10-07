В Симферополе снесут три шлагбаума и 19 гаражей

В центре Симферополя запланирован снос трех шлагбаумов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе демонтируют несколько шлагбаумов в центральной части города, а также 19 гаражей и несколько хозпостроек. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте пресс-службы местной администрации.

Планирует снос металлических шлагбаумов по адресам: проспект Кирова, 28, улица Гагарина, 2А, улица Севастопольская, 4.

Также сносу подлежат 19 гаражей по адресам: улица Севастопольская, в районе дома 32/18, улица Маршала Жукова, в районе дома 17, улица Лермонтова, в районе дома 1/46, девять гаражей на улице Спера, в районе дома 8, три - в районе дома 10 и еще четыре - в районе дома 18.

Кроме того, под снос попадают хозпостройки по адресам: улица Желябова, в районе дома 16, бульвар Ленина,18, улица Кубанская, в районе дома 11.

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