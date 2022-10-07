Жителя Керчи осудили за кражу бутылки конька из магазина

В Керчи осудили 36-летнего местного жителя, который украл бутылку коньяка из магазина «ПУД» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи осудили 36-летнего местного жителя, который украл бутылку коньяка из магазина «ПУД». Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Установлено, что 10 июля этого года нетрезвый мужчина, пользуясь, что его никто не видит, взял со стеллажа бутылку коньяка «Вечный Ереван» крепостью 40% объемом 0,5 л и пронес ее мимо кассы. Уже на улице он услышал окрик охранника с требованием остановиться.

- Поняв таким образом, что за его действиями наблюдает сотрудник магазина, ускорил шаг и убежал во дворы, тем самым с места преступления скрылся и распорядился имуществом ООО «ПУД» по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб в размере 461 рубля 17 копеек, - говорится в сообщении.

Ранее судимого керчанина приговорили к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50