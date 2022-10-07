Четырех сотрудников администрации Симферополя задержали после получения крупной взятки

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Четверо сотрудников администрации Симферополя обвиняются в получении крупной взятки по предварительному сговору (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что в сентябре начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя и его подчиненные - начальники двух отделов и главный специалист - замыслили получить от предпринимателя взятку в размере 270 тысяч рублей «за покровительство в несанкционированной реализации им товаров через торговые точки города без разрешительных документов и непривлечение за это к ответственности».

- При передаче части указанной взятки в сумме 90 тыс. руб. фигуранты были задержаны, - сообщили в пресс-службе УМВД России по республике.

По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъята документация и другие интересные следствию вещественные доказательства.

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