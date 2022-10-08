Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожара

Пожар на Крымском мосту утром 8 октября. Фото: соцсети

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом КП-Крым сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

- Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ, - сообщили в Упрдор «Тамань».

Сегодня около 6 утра Керчи прозвучал мощный хлопок, после чего со сторон транспортного перехода стали видны клубы дыма.

Как сообщил глава Крыма Олег Крючков, по предварительной информации горит цистерна с топливом на одном из участков моста. О причинах возгорания не сообщается. Идет ликивдация пожара.

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