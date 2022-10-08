На подъездах к Крымскому мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей

Пожар на Крымском мосту утром 8 октября 2022 года. Фото: соцсети

На подъездах к Крымскому мосту в связи с перекрытием транспортного перехода для водителей разворачивают пункты питания и обогрева. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

- Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева,- сообщил Крючков.

Напомним, около 6 утра в Керчи был слышен мощный хлопок, после чего над Крымским мостом стали подниматься клубы дыма. Как сообщил Олег Крючков, по предварительной информации горит цистерна с топливом на железнодорожной ветке моста. Идет ликвидация пожара. На месте работают автодорожные службы и МЧС.

Из-за пожара движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено.

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