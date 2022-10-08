Медики дежурят у Крымского моста

Скорая помощь дежурит на подъездах к Крымскому мосту из-за пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Скорая помощь» дежурит у Крымского моста на случай необходимости. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. По его словам, также для водителей на трассе «Таврида» разворачиваются пункты обогрева.

- У нас открыты пункты приема водителей, которые оказались на трассе «Таврида», разворачиваются палатки для обогрева, завозится питание, вода. Санитарные условия тоже будут соблюдены. Кроме этого, работает скорая помощь, если она понадобится кому-то из водителей, - сообщил Брусаков.

Как заверил глава администрации Керчи, все службы в городе работают в штатном режиме, «развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией, с правоохранительными органами».

Напомним, в 6 утра 8 октября Керчь разбудил мощный хлопок, после чего над Крымским мостом стал виден дым. По информации советники главы республики Олега Крючкова, загорелась цистерна с топливом на одном из участков моста. О причинах не сообщается.

Из-за пожара движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено.

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