Керченская паромная переправа готова возобновить работу

Керченская паромная переправа готова возобносить работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа находится в готовности к запуску в связи с перекрытием Крымского моста. Об этом у себя в Telegram сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков. Он также отметил наличие достаточного количества топлива и продуктов питания на полуострове.

- Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, - сообщил Крючков.

Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено из-за пожара. По предварительной информации властей, на одном из участков железнодорожной части моста загорелась цистерна с топливом.

Керченская паромная переправа прекратила свою работу с запуском Крымского моста в сентябре 2020 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50