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Общество8 октября 2022 5:59

Керченская паромная переправа готова возобновить работу

Все логистические схемы на случай чрезвычайной ситуации отработаны, уверяют власти
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Керченская паромная переправа готова возобносить работу

Керченская паромная переправа готова возобносить работу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа находится в готовности к запуску в связи с перекрытием Крымского моста. Об этом у себя в Telegram сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков. Он также отметил наличие достаточного количества топлива и продуктов питания на полуострове.

- Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, - сообщил Крючков.

Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено из-за пожара. По предварительной информации властей, на одном из участков железнодорожной части моста загорелась цистерна с топливом.

Керченская паромная переправа прекратила свою работу с запуском Крымского моста в сентябре 2020 года.

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