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Происшествия8 октября 2022 13:26

Сергей Аксенов заявил, что с 18 часов через пролив начнет ходить паром «Керчь-2»

Ранее в оперштабе заявили, что паромное сообщение начнет работу лишь с 9 октября
Евгений Булгарин
Паромная переправа начнет работу после 18 часов

Паромная переправа начнет работу после 18 часов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа приступит к перевозке пассажиров 9 октября во второй половине дня. Об этом рассказали в краевом оперативном штабе в Темрюкском районе. Именно там сейчас принимают оперативные решения, связанные с устранением последствий ЧП на Крымском мосту.

- Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября, - сообщили в оперштабе.

Там добавили, что это решение связано с погодой.

Правда, вскоре глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что паромное сообщение начнет работать уже 8 октября с 18 часов.

- Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», - написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале.