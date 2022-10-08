Сергей Аксенов заявил, что с 18 часов через пролив начнет ходить паром «Керчь-2»

Паромная переправа начнет работу после 18 часов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа приступит к перевозке пассажиров 9 октября во второй половине дня. Об этом рассказали в краевом оперативном штабе в Темрюкском районе. Именно там сейчас принимают оперативные решения, связанные с устранением последствий ЧП на Крымском мосту.

- Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября, - сообщили в оперштабе.

Там добавили, что это решение связано с погодой.

Правда, вскоре глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что паромное сообщение начнет работать уже 8 октября с 18 часов.

- Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», - написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале.