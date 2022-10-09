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Общество9 октября 2022 7:38

Из-за ЧП на Крымском мосту был задержан поезд Симферополь-Пермь

Ночью на полуострове вновь заработала паромная переправа
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Ночью была открыта паромная переправа, которая уже совершила три рейса.

Ночью была открыта паромная переправа, которая уже совершила три рейса.

Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за ЧП на Крымском мосту, поезд Симферополь-Пермь задержан, сообщили в пресс-службе РЖД.

Из-за происшествия на мосту также были задержаны еще несколько поездов, который направлялись в Крым из разных городов страны.

Напомним, на дороге через Крымского моста утром 8 октября произошел подрыв большегруза, из-за чего загорелись семь топливных цистерн поезда. Два автомобильных пролета оказались разрушены.

Ночью была открыта паромная переправа, которая уже совершила три рейса.