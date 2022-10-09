Из-за ЧП на Крымском мосту был задержан поезд Симферополь-Пермь

Ночью была открыта паромная переправа, которая уже совершила три рейса.
Фото: Юлия МАРКИНА
Из-за ЧП на Крымском мосту, поезд Симферополь-Пермь задержан, сообщили в пресс-службе РЖД.
Из-за происшествия на мосту также были задержаны еще несколько поездов, который направлялись в Крым из разных городов страны.
Напомним, на дороге через Крымского моста утром 8 октября произошел подрыв большегруза, из-за чего загорелись семь топливных цистерн поезда. Два автомобильных пролета оказались разрушены.
Ночью была открыта паромная переправа, которая уже совершила три рейса.