Крымские волонтеры организовали круглосуточное дежурство у Крымского моста

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В субботу волонтеры организовали оперативный штаб поддержки людям, которые не смогли выехать на материк по Крымскому мосту, сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.

- В штаб вошли волонтеры регионального Всероссийского студенческого корпуса спасателей, добровольцы «МыВместе», а также активисты «Молодой гвардии» Керчи. Ребята, всего их было 59 человек, работали посменно. Они обустраивали временные пункты обогрева и размещения, развернули полевую кухню, оказывали людям медицинскую помощь, - отметил председатель.

Работу организации контролирует и координирует МЧС и сотрудники администрации Керчи. Благодаря слаженной работе добровольцев в оперштабе не было никакой паники и суеты.

- Мы, крымчане, уже столько блокад пережили, и в такие периоды всегда максимально объединяемся. Самое главное - не унывать, верить в свою страну, в наших людей и ко всему относиться с пониманием, - добавил Алексей Зинченко.