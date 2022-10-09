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Общество9 октября 2022 13:53

Продажу билетов на поезда из Крыма в Екатеринбург отменили из-за ЧП на Крымском мосту

Некоторые поезда были задержаны
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Ранее, по информации РЖД, был задержан поезд Симферополь-Пермь задержан.

Ранее, по информации РЖД, был задержан поезд Симферополь-Пермь задержан.

Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за ЧП на Крымском мосту отменили продажу на поезда, которые проходят через Екатеринбург из Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, речь идет о двух поездах, которые останавливаются на железнодорожной станции Свердловск - Пассажирский: №142С Симферополь - Пермь и № 076С Симферополь — Омск.

В компании также успокоили пассажиров, которым вернуть всю стоимость билетов без удержания сборов.

Ранее, по информации РЖД, был задержан поезд Симферополь-Пермь задержан.

Напомним, на дороге Крымского моста 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма.