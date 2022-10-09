В Минтрансе напомнили об альтернативной дороге для выезда из Крыма

Маршруты идут через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Фото: Юлия МАРКИНА

В минтрансе Крыма напомнили водителям грузовиков, что кроме паромной переправы через порт «Крым» в порт «Кавказ» существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Минтранс Крыма: Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт «Крым» в порт «Кавказ» существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, - отметили в ведомстве.

Маршруты идут через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.

Ранее в министерстве попросили не использовать Крымский мост без острой необходимости, чтобы избежать заторов.