В Минтрансе напомнили об альтернативной дороге для выезда из Крыма

Маршруты идут через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
Фото: Юлия МАРКИНА
В минтрансе Крыма напомнили водителям грузовиков, что кроме паромной переправы через порт «Крым» в порт «Кавказ» существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Минтранс Крыма: Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт «Крым» в порт «Кавказ» существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, - отметили в ведомстве.
Маршруты идут через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
Ранее в министерстве попросили не использовать Крымский мост без острой необходимости, чтобы избежать заторов.