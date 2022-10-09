В Симферополе 10 октября отключат свет на 20 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 октября часть Симферополя на несколько часов останется без электротока.

Перебои со светом возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет электричества с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 48-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 ,49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Высотная, 92, 93-107 ; Бархатовой, 92; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Мелитопольская, 1-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; Ракетная, 20-26 , 17; Ларионова, 65-101 ; Молодежная, 112-156 , 121-159 ; Гастелло, 40; Молдавская; Болгарская;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 ,

1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3 ; Бокуна, 14, 16-30 , 13/22-17 ; Огородный, 16-30 , 17-33 ;

- микрорайона Каменка: СТ «Кооператор»; улица Генерала Абрамова 1-16.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50