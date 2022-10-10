В Симферополь после инцидента прибыли поезда из Москвы и Санкт-Петербурга 9 октября

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Днем 9 октября в Симферополь по Крымскому мосту после инцидента прибыли поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Поезда пришли по расписанию, график был восстановлен, передает «Крым 24».

Напомним, утром 8 октября из-за подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь цистерн с топливом, после чего обрушились два пролета дорожной части переправы. Первые поезда с полуострова отправились в Москву и Санкт-Петербург с вокзалов крымской столицы и Севастополя после 17 часов того же дня.

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