В Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы, планировавшие отдых в Крыму, могут беспрепятственно отправиться на полуостров. В настоящее время транспортных ограничений нет, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов часов и будет постепенно снижаться, - написала Догузова в своем telegram-канале.

Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу. Ж/д сообщение по Крымскому мосту возобновлено в прежнем объеме, проблем при покупке билетов обе стороны нет.

По состоянию на 8 октября на Крымском полуострове находилось около 50 тысяч отдыхающих. Тем, у кого в этот день заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек.

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