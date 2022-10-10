Пьяный крымчанин угнал автомобиль односельчанина и пробил колесо

Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым

22-летнего жителя одного из сел Сакского района задержали по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

Ранее в полицию с заявлением об угоне обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что на ночь припарковал машину у дома и оставил ключ замке зажигания в надежде, что в деревне с автомобилем ничего не случится.

– Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску транспортного средства. Ориентировки по угону были переданы всем дежурившим нарядам ДПС, в результате чего автомобиль нашли. ВАЗ был брошен со спущенным колесом в селе под Евпаторией. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления., – говорится в сообщении.

Угонщик рассказал полицейским, что в тот день был пьян. Проходя по улице, он заметил в припаркованной у ворот машине ключ, и решил прокатиться на ней до Евпатории. Доехать до города не получилось – по дороге мужчина пробил колесо.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Отмечается, что парень всего несколько недель как вышел из мест лишения свободы. Теперь ему вновь грозит до пяти лет колонии.

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