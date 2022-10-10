Где в Симферополе и Севастополе 11 октября отключат свет

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электротока. Перебои с подачей света возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00:

- улицы Болгарская 1-39; Молодежная, 112-156, 121-159; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 48-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 ,49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Высотная, 92, 93-107 ; Бархатовой, 92; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Мелитопольская, 1-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; Ракетная, 20-26 , 17; Ларионова, 65-101 ; Молодежная, 112-156 , 121-159 ; Гастелло, 1-75, 40; Молдавская; Болгарская;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3 ; Бокуна, 14, 16-30 , 13/22-17 ; Огородный, 16-30 , 17-33 ;

- микрорайона Каменка: СТ «Кооператор»; улица Генерала Абрамова 1-16.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 15.00:

- ГУП «Пансионаты Севастополя» - пансионат Изумруд; ООО «Магит-Д»; ООО «Сарыч» - пансионат Пальмида; коттеджи базы отдыха ООО «ЮБС»; ООО «Сервис-технология»; «База отдыха «Мыс Сарыч»; улица. Севастопольская зона ЮБК 5, 41-45(нечет.), 2, 40-44(чет.); мыс Сарыч 1025.

с 9.00 до 16.00

- проспект Генерала Острякова, 130-134

- улицы Большая Морская, 15,19;

с 09.00 до 17.00

- поселок Гераклея: улицы Сарматская 6-8,12-14,18-22,26,11,17,21-27,43; Олимпийская 12-24,15-21; Скифская 1-3,7-9,13-19,31,37; Византийская 4-8,12,22-26,1-3,7,11,15-19,23; Океанская 2/1,15-А,3-9,19-21,25

с 8.00 до 16.00

- улицы Крутая 2, 1-11, Киянченко 2-78, 3-31,35-71, Катерная 10-б, 11-33, Гусева 2-10,16,34,40, 1-7, Оружейная 2-10, 1-13, Подводников 2-16, Почтовая 2, Прямая 6-8, 3,7, пер. Тихий 3, Тургенева 2, 1-73, Фурманова 4-28, 1,5-23,29-31, 8 Марта 2,6, 10,16,26, 1-17,21, Адмирала Владимирского 38, Карантинная 35-а,31-37.

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