Забил молотом и закопал в заповеднике: в Крыму раскрыли убийство, совершенное в 2007 году

Фото: ГСУ СК России по РК и Севастополю

В Крыму перед судом предстанет 59-летний уроженец Днепропетровской области Украины, обвиняемый в убийстве, совершенном 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по республике.

В июне 2007 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Ялты. Тогда правоохранителям не удалось выяснить обстоятельства случившегося. Однако спустя годы следователи СК России установили и вновь допросили имевшихся свидетелей, которые указали на возможного убийцу.

– В рамках проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа были получены ценные для следствия сведения, а в ходе грамотного проведенного допроса следователем от подозреваемого получены признательные показания в совершении убийства, – говорится в сообщении.

Установлено, что 6 июня 2007 года подозреваемый и потерпевший вместе выпивали в одном из ялтинских гаражей. В какой-то момент мужчины поссорились. В ходе конфликта хозяин гаража несколько раз ударил собутыльника молотом по голове, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, следующей ночью мужчина вывез тело приятеля на территорию Ялтинского природного заповедника и закопал.

– В ходе проверки показаний на месте фигурант уголовного дела показал, где он точно сокрыл тело. Там в рамках следственных действий были обнаружены и извлечены из грунта костные останки. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили криминальный характер смерти, а судебная генетическая экспертиза – принадлежность ранее безвестно исчезнувшему гражданину, – сообщили в ведомстве.

Фото: ГСУ СК России по РК и Севастополю

Преступление было раскрыто сотрудниками ГСУ СКР по РК и Севастополю во взаимодействии с УМВД России по Ялте.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50