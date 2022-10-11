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Общество11 октября 2022 9:27

В Крыму вновь ввели ограничения при оформлении домов по «дачной амнистии»

Они начнут действовать с 14 октября
Дмитрий Коренев
В Крыму вновь ограничат действие «дачной амнистии»

В Крыму вновь ограничат действие «дачной амнистии»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму вновь ограничат действие «дачной амнистии» (упрощенной процедуры оформления права собственности на земельные участки и постройки на них). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, по словам заместителя председателя Совета министров Крыма Анны Анюхиной, с 14 октября для оформления объекта по амнистии он должен соответствовать трем основным условиям:

- в домовладении не должно быть жилых помещений (квартир), являющихся самостоятельными объектами недвижимости;

- общая площадь дома не должна превышать 300 квадратных метров;

- количество этажей в планируемом к регистрации объекте не должно превышать трех, включая мансардный и подземный.

– Все подробные разъяснения о новшествах в законодательстве и механизме их применения можно получить в Госкомрегистре, – добавила Анна Анюхина.

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