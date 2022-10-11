В Симферополе начали проводить уникальные ЛОР-операции

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Специалисты в Симферополе начали проводить уникальные микрохирургические операции на слуховых косточках среднего уха - стапедопластику.

Как рассказал заведующий отделением, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава Республики Крым Виталий Калинкин, стапедопластика применяется для лечения отосклероза.

К такому методу помощи теперь при необходимости прибегают специалисты хирургического отделения Симферопольской клинической больницы. Суть операции, которая проводится под микроскопом, заключается в замене части пораженной слуховой косточки протезом.

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