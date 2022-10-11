Участок туристической тропы в районе горы Ай-Петри закрыли на ремонт

Вид на гору Ай-Петри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму с 10 октября из-за высокой опасности обвалов горной породы закрыта одна из туристических троп в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

– С 10 октября 2022 года временно закрыт для посещения участок эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо», соответствующий Штангеевской тропе (от реки Водопадная до горы Ставри-Кая), – говорится в сообщении.

После работ по очистке от опасно нависающих камней и ремонта ограждений тропу откроют вновь. Туристам напоминают, что по-прежнему открыты Боткинская (до горы Ставри-Кая) и Таракташская тропы.

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