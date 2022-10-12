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Происшествия12 октября 2022 6:35

В Симферополе 11 октября сгорел легковой автомобиль - видео

Машина вспыхнула прямо на « зебре»
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

На Кечкеметской в Симферополе 11 октября сгорел легковой автомобиль. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым, пострадавших нет.

- Пламя удалось полностью потушить в течение 20 минут. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

На кадрах записи, опубликованной очевидцами в соцсетях видно, что машина горела прямо на «‎зебре»‎. Причины возгорания устанавливаются.

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