Житель Бахчисарая получил четыре года колонии за разбой и кражу ювелирных украшений

Ближайшие четыре года мужчина проведет в колонии общего режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бахчисарае перед судом предстал 27-летний местный житель, обвиняемый в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ) и разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в конце марта этого года мужчина заявился в дом своего знакомого – якобы чтобы вернуть ему долг. В действительности же цель его визита была несколько иной.

– Угрожая ножом, он потребовал у хозяина дома передать ему денежные средства в размере 1 млн рублей, а после того, как получил отказ, нанес ему один удар принесенным с собой оружием в шею, – говорится в сообщении.

Преодолев сопротивление, злоумышленник обчистил кошелек мужчины, забрал ювелирные украшения его жены и скрылся с места преступления. Похищенную «ювелирку» он впоследствии сдал в ломбард.

Бахчисарайский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50