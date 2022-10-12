Где в Симферополе 13 октября отключат свет

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 октября часть Симферополя останется без света. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Лермонтова, 3; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Высотная, 92, 93-107 ; Бархатовой, 92; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Кусакина, 1а-11 ; Мира, 10-18 ; Плотинная, 4-6 , 11/7-15 ; Ялтинская, 14-20 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Линейная, 4, 6; Джанкойская, 2/8-102 , 1/10-105 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93 ; Сенная, 1-27 ; Красных Зорь, 38-40 , 33; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Ларионова, 65-101; Ракетная, 20-26, 17; Молодежная, 112-156 , 121-159 ; Гастелло, 40; Молдавская; Болгарская;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Вернадского, 10, 12; Мелитопольский, 1-4.

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