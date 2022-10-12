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Общество12 октября 2022 14:06

В Симферополе коммунальщики не могут вывезти мусор из-за припаркованных машин

Администрация города обратилась к водителям с просьбой не блокировать проезд своим транспортом
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе сотрудники коммунальной службы не могут вывезти бытовые отходы со всех мусорных площадок из-за неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Обращаемся к водителям с просьбой, при парковке предусматривать место, чтобы мусороуборочная техника могла беспрепятственно вывозить коммунальные отходы, - говорится в сообщении.

В В МУП «‎Экоград»‎‎ отметили, что с подобными ситуациями сотрудникам коммунальных служб приходится сталкиваться не впервые. В результате это приводит к нарушению графика вывоза отходов, а контейнеры сутками остаются переполненными.

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