Два человека пострадали в столкновении легковушек в Джанкойском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым

Утром 12 октября в Джанкойском районе Крыма произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

По предварительным данным, около 09:15 в районе поселка Воинка водитель автомобиля Opel Vectra, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества водителю автомобиля Vortex Estina, который двигался по главной дороге Воинка – Джанкой. Произошло столкновение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым

Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым

– В результате ДТП два пассажира автомобиля «Опель Вектра» травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50