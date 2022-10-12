Два человека пострадали в столкновении легковушек в Джанкойском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым
Утром 12 октября в Джанкойском районе Крыма произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.
По предварительным данным, около 09:15 в районе поселка Воинка водитель автомобиля Opel Vectra, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества водителю автомобиля Vortex Estina, который двигался по главной дороге Воинка – Джанкой. Произошло столкновение.
Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым
Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым
– В результате ДТП два пассажира автомобиля «Опель Вектра» травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50