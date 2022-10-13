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Происшествия13 октября 2022 10:15

Жителю Симферополя грозит пять лет за кражу кустов можжевельника

Мужчина признал вину
Дмитрий Коренев
Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника

Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму.

– В дежурную часть полиции Симферополя обратился 38-летний местный житель по факту кражи кустарников. Заявитель рассказал, что по периметру своего домовладения он высадил 8 кустов можжевельника. На утро мужчина обнаружил, что кто-то их выдернул с корнями, – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба превысила 24 тысячи рублей.

Оперативники задержали подозреваемого – им оказался 52-летний житель города. Он признался, что под покровом ночи выкопал кустарники, а утром продал на рынке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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