Жителю Симферополя грозит пять лет за кражу кустов можжевельника

Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму.
– В дежурную часть полиции Симферополя обратился 38-летний местный житель по факту кражи кустарников. Заявитель рассказал, что по периметру своего домовладения он высадил 8 кустов можжевельника. На утро мужчина обнаружил, что кто-то их выдернул с корнями, – говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба превысила 24 тысячи рублей.
Оперативники задержали подозреваемого – им оказался 52-летний житель города. Он признался, что под покровом ночи выкопал кустарники, а утром продал на рынке.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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