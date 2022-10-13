Жителю Симферополя грозит пять лет за кражу кустов можжевельника

Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителю Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за кражу саженцев можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму.

– В дежурную часть полиции Симферополя обратился 38-летний местный житель по факту кражи кустарников. Заявитель рассказал, что по периметру своего домовладения он высадил 8 кустов можжевельника. На утро мужчина обнаружил, что кто-то их выдернул с корнями, – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба превысила 24 тысячи рублей.

Оперативники задержали подозреваемого – им оказался 52-летний житель города. Он признался, что под покровом ночи выкопал кустарники, а утром продал на рынке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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