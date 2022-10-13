Популяция кабанов в Крыму выросла в три раза

Популяция кабанов в заповедниках Крыма с 2020 года выросла в три раза Фото: Андрей АБРАМОВ

Популяция кабанов в заповедниках Крыма с 2020 года выросла в три раза - до 68 особей. Об это сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

- Стоит принять во внимание тот факт, что кабан существо крайне пугливое. В целом и общем, с учетом его осторожности, в этом году удалось зафиксировать 68 особей этого вида, - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что численность оленя благородного в Крыму выросла до 207 особей

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