Врио губернатора Херсонской области Сальдо попросил правительство России помочь с выездом жителей в Крым

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей в безопасные регионы – в первую очередь, в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край. Обращение опубликовано в его телеграм-канале.

- В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор - на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы.

Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается - ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения.

В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы. В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать, - сказал он.

Руководство Херсонской области просит российское правительство помочь в организации выезда жителей.

- Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно, - заключил Сальдо.

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