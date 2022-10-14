В Крыму пропал 10-летний мальчик из Евпатории

Андрей Мурзин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят помощи всех неравнодушных людей.

Ориентировка на пропавшего жителя Евпатории. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Помогите найти ребенка! Пропал Мурзин Андрей, 10 лет (2012 года рождения), город Евпатория, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Мальчик 13 октября 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: 142 сантиметра рост, нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Несовершеннолетний был одет в красную футболку, серые шорты и черные кроссовки.

Волонтеры-поисковики просят, если вы видели этого человека, позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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