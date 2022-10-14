С начала года 46 крымчан получили материальную помощь на подключение к газу

Материальная помощь предоставляется единоразово на одно жилое помещение в размере 50% фактически понесенных затрат Фото: Мария ЛЕНЦ

В настоящее время жители Крыма получают адресную материальную помощь на подключение к сетям газораспределения, системе водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением Совмина РК от 01.03.2016.

Субсидия полагается ветеранам, гражданам, пострадавшим на ЧАЭС, инвалидам I-II групп, гражданам, которые воспитывают детей-инвалидов, и многодетным семьям.

- Материальная помощь предоставляется единоразово на одно жилое помещение в размере 50% фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты Республики Крым.

Уточняется, что с января по сентябрь текущего года такую финансовую помощь помощь пучили 46 граждан.

Напомним, недавно в Крыму газифицировали еще два села. Более 600 жителей села Новоалексеевка Красногвардейского района и 950 жителей села Владиславовка Нижнегорского района получили возможность провести голубое топливо в свои дома.

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