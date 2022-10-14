В Саках укрытия выкрасили в желтый цвет

Комунальные службы красят двери укрытий в желтый цвет. Фото: Александр Овдиенко/Вконтакте

В Саках двери укрытий выкрасили в желтый цвет. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

- В ваших дворах появляются двери, окрашенные в жёлтый цвет. Именно за этой дверью находится укрытие, о котором так часто спрашивают последнее время. С жителями домов мы определились, что свои вещи, «запасы» и накопленное в подвалах «добро» выносим сами. Вывозом этого «достояния» занимается городское хозяйство, - сообщил Овдиенко у себя на странице в социальной сети «Вконтакте».

Вход в укрытие. Фото: Александр Овдиенко/Вконтакте

Напомним, ранее указатели на укрытиях установили в Севастополе. В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился провести ревизию подвальных сооружений.

Все двери в укрытие теперь желтого цвета. Фото: Александр Овдиенко/Вконтакте

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