В Судаке построят жилой дом и гостиничный комплекс за 12,5 миллиарда рублей

Фото: Евгений СТОЯНОВ

В курортном городе Судак построят жилой дом и гостиничный комплекс. В этот проект инвестор планирует вложить 12,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Крыма.

- Новый и современный жилой дом, гостиничный комплекс для отдыха родителей с детьми по системе «ультра все включено» намерен построить инвестор в Судаке. Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет, - уточнили в министерстве.

В многоквартирном доме будет 160 квартир, а гостиничный комплекс рассчитан на 114 номеров различной категории. Кроме того, будет построен спа-комплекс, бассейн, тренажерный зал, ресторан и парковки. Также инвестор проложит инженерные сети, займется благоустройством территории. Кроме того, будут возведены спортивные и детские площадки.

Министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что реализация инвестпроекта позволит привлечь туристов и создать условия для круглогодичного отдыха, а также новые рабочие места для жителей судакского региона.