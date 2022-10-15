В Крыму зафиксировали 61 человека с коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за 14 октября зафиксировали 61 случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. С начала пандемии в Крыму выявили 208 271 больного ковидом.

За весь период выздоровели 200 601 человек, из них 207 – за последние сутки. 5 394 человека скончались от коронавируса. За сутки госпитализировали пять человек, а за все время в стационарах лечились 62 123 человека.

Напомним, в республике принимаются усиленные меры по недопущению распространения коронавируса.