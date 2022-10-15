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Общество15 октября 2022 11:54

Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Порядок движения судов не изменился
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Порядок движения судов по Керченскому проливу не изменился после теракта на Крымском мосту.

- С точки зрения судоходства ничего не изменилось, все работает в том же объеме, - сообщил ТАСС замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

По его словам, работа паромов не мешает судоходству в Керченском проливе.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Автомобили двигаются по транспортному переходу в реверсном порядке. Автобусы и грузовики отправляются паромами через Керченскую паромную переправу. С 9 по 14 октября через переправу перевезли 10 тысяч пассажиров и больше 2,8 тысячи транспортных средств.