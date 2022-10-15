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Общество15 октября 2022 12:52

В Симферополе на ярмарках планируют продать больше 80 тонн сельхозпродукции

Сельхозтоваропроизводители реализуют молочную продукцию, свежие овощи, зелень и яйца
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе 15 октября проходят сельскохозяйственные ярмарки. Точки продажи находятся на улице Киевская, 177; на пересечении улиц Бела Куна и Кечкеметской, а также на улице Севастопольская 80/3.

Сельхозтоваропроизводители реализуют молочную продукцию, свежие овощи, зелень и яйца.

На ярмарках организовано 138 торговых мест. За день планируется реализовать больше 80 тонн сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Также в мэрии уточнили, что следующая агроярмарка пройдет 22 октября по тем же адресам.