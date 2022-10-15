Строители укрепили левый участок автомобильной части Крымского моста

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Левый (южный) участок автомобильной части Крымского моста укреплен. Испытания прошли успешно, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы, - написал Хуснуллин в телеграмм-канале.

Ранее вице-премьер сообщал, что вечером 15 октября ожидается запуск движения грузовиков по мосту. Основные восстановительные работы на транспортном переходе через Керченский пролив планируется завершить до конца года. Уже определен подрядчик. Пока что грузовики и автобусы переправляются на паромах.