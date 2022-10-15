Где в Симферополе и Севастополе 16 октября отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

16 октября в Симферополе и Севастополе произойдут локальные отключения электричества. Причина перебоев в электроснабжении – ремонтные работы.

Где не будет электричества:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00:

- улицы Стевена, 14; Матэ Залки, 15 Б, 15 В, 15 Г

- переулок Камчатский, 2, 2А

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

- ул. Адмирала Фадеева, 48

с 8.00 до 16.00

- улица Александера.46-62,33-35,45-51,4-48,1-31,37; Некрасова, 10-20,37-49; Потемкинцев, 22-30,25-33; Серафимовича, 47; Каховская, 14-24,7-25.

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