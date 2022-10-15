Где в Симферополе и Севастополе 16 октября отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП
16 октября в Симферополе и Севастополе произойдут локальные отключения электричества. Причина перебоев в электроснабжении – ремонтные работы.
Где не будет электричества:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00:
- улицы Стевена, 14; Матэ Залки, 15 Б, 15 В, 15 Г
- переулок Камчатский, 2, 2А
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
- ул. Адмирала Фадеева, 48
с 8.00 до 16.00
- улица Александера.46-62,33-35,45-51,4-48,1-31,37; Некрасова, 10-20,37-49; Потемкинцев, 22-30,25-33; Серафимовича, 47; Каховская, 14-24,7-25.
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