Сергей Аксенов поздравил крымчан с днем отца

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Сегодня, 16 октября, в России празднуют День отца. К поздравлениям присоединился и глава Крыма Сергей Аксенов. Как руководитель республики отметил в своем Tg-канале, сегодняшний праздник - еще один повод проявить внимание к самым близким и родным людям.

- Заботливый и ответственный глава семьи, защитник и созидатель – неотъемлемая часть образа настоящего мужчины. Своей любовью, своим личным примером папа должен прививать ребенку такие качества, как ответственность, трудолюбие, терпение, уважительное отношение к женщине, к старшим, любовь к Родине, - подчеркнул глава Крыма.

Сергей Аксенов пожелал всем отцам здоровья, радости и гордости за детей, а всем семьям - мира, согласия и благополучия.

- Я благодарен своему отцу за то, что он дал мне достойный пример и правильные жизненные ориентиры, за его поддержку, мудрость и терпение, - добавил глава Крыма.