В Крыму задержали 24 преступника, которые находились в федеральном розыске

Также были найдены восемь без вести пропавших граждан и установлена личность неопознанного трупа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали находящихся в федеральном розыске преступников. Итоги операции «Рейд» подвели в республиканском МВД.

Операция была направлена на активизацию выявления подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, скрывшихся от правоохранителей лиц, поиску без вести пропавших и идентификации неопознанных трупов.

- Территориальными органами МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по Республике Крым установлено и задержано 24 преступника, находившихся в федеральном (межгосударственном) розыске, из которых 10 разыскивалось УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю и по 1 - правоохранительными органами Республики Армения и УМВД России по Мурманской области, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе рейда оперативники выявили местонахождение восьмерых без вести пропавших и идентифицировали личность одного неопознанного трупа.