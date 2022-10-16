В Симферополе 17 октября отключат свет на 26 улицах

Свет пропадет временно. Фото: архив КП

17 октября часть Симферополя на несколько часов останется без электротока. Перебои с подачей света возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00:

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13; Мелитопольский, 2-4 , 1-3 ;

- улицы Нурлы 1-13; Таксаба 1-14; Азатлыкъ 1-5; Мойнакская 1-14; Акима Джемилева 1-14; Чатырдагская 1-36; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93; Сенная, 1-27; Красных Зорь, 38-40 , 33; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Ларионова, 65-101 ; Ракетная, 20-26, 17; Севастопольская, 243, 260, 231, 253;

- микрорайон Каменка: СПК «Станция тех.обслуживания», СПК «Овен» (Трудовской с/с), садовые товарищества» - «Авиатор»; «Бодрость»; «Здоровье»; «Локомотивец»; «Металлист»; «Звездочка»; «Огонек»; «Муромец»; «Мечта»; «Овен»; «Радуга»; «Темп»; «Нерудник; «Водник»; «Благовещенск».

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