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Общество17 октября 2022 22:25

Погода на 18 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму золотая осень.

В Крыму золотая осень.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных и центральных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Из-за влияния области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18...20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с. , тепло 18...20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +15…+20°, восточный ветер 5-11 м/с. Ясно.

В Евпатории +11…20°, восточный ветер 8-11 м/с. Ясно.

В Керчи +14 …+16°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Ясно.

В Феодосии +13 …+18°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +12…+17, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +11…+18°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +10 …+17°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +15 …+19°.

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