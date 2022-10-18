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Здоровье18 октября 2022 7:35

В Крыму 18 октября выявили 44 новых случая COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 24 новых случая заболевания коронавирусом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 18 октября зафиксировали 44 случая новой коронавирусной инфекции, 208 408 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 147 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, выздоровевших за весь период - 200 812, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава Крыма

Данные Минздрава Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 24 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 416. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19,- говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 82 лет.

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