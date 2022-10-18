В Крыму 18 октября выявили 44 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 18 октября зафиксировали 44 случая новой коронавирусной инфекции, 208 408 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 147 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, выздоровевших за весь период - 200 812, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 24 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 416. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19,- говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 82 лет.

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