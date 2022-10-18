В 2023 году все улицы Симферополя получат освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года на всех улицах Симферополя появятся фонари. Всего в городе в настоящий момент работает 26 тысяч светоточек на 800 километрах улиц.

- В 2018-2019 годах нам были выделены деньги, и мы сделали более 5 тысяч новых светоточек. Еще на 260 км улиц нужно восстановить освещение, чтобы полностью весь город был освещен, - рассказал директор симферопольского предприятия «‎Горсвет» Николай Коновалов в эфире радио «‎Спутник в Крыму».

По его словам, проект уже готов. Также была проведена экспертиза. В настоящее время ожидается выделение средств, после чего стартуют работы. В то же время планируется заменить все «‎желтые» лампы на более экономичные и долговечные светодиодные.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 18 октября отключат свет. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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