В 2023 году все улицы Симферополя получат освещение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До конца 2023 года на всех улицах Симферополя появятся фонари. Всего в городе в настоящий момент работает 26 тысяч светоточек на 800 километрах улиц.
- В 2018-2019 годах нам были выделены деньги, и мы сделали более 5 тысяч новых светоточек. Еще на 260 км улиц нужно восстановить освещение, чтобы полностью весь город был освещен, - рассказал директор симферопольского предприятия «Горсвет» Николай Коновалов в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, проект уже готов. Также была проведена экспертиза. В настоящее время ожидается выделение средств, после чего стартуют работы. В то же время планируется заменить все «желтые» лампы на более экономичные и долговечные светодиодные.
Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 18 октября отключат свет. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.
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