Крымские власти намерены перевести в госсобственность имущество иностранцев

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Госсовет Крыма намерен внести поправки в региональное законодательство, позволяющие перевести в республиканскую собственность имущество иностранных государств и граждан. Соответствующий вопрос будет вынесен 18 октября.

- Это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность, - написал спикер парламента Владимир Константинов в своем telegram-канале.

Изменения касаются участков и иных объектов имущества, принадлежащих:

- иностранным государствам, совершающих против РФ недружественные действия;

- иностранцам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам;

- лицам, находящихся под контролем указанных иностранных лиц, вне зависимости от места их регистрации или места ведения ими хозяйственной деятельности.

Напомним, в начале апреля текущего года Госсовет поддержал законопроект о национализации имущества украинских политиков и олигархов в Крыму. Предполагается, что в случае принятия документа Госдумой, определять порядок исполнения закона регионы будут сами.

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