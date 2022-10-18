Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске, которая произошла 17 октября.

- Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета в городе Ейске Краснодарского края. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - написал Аксенов в своем telegram-канале, добавив, что в республике готовы оказать необходимую помощь.

В Ейске 17 октября около 18.10 упал военный самолет. Он потерпел крушение во дворе 9-этажного дома. Пожар сразу же охватил квартиры с первого по пятый этаж. На данный момент известно о 13 погибших, трое из них - дети.

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