В Крым отправят поезда с продовольственными товарами

Часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами
Фото: Никита ПОЛЬКО
Часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
– В условиях ограничения движения грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив РЖД совместно с Крымской железной дорогой переключают грузы на поезда, – говорится в сообщении.
Так, первый вагон с запчастями уже отправился в Крым. Готовится отправка продовольственных товаров, в том числе растительного масла. Кроме того, из Новороссийска на полуостров поехал цемент – уже отправлено 2,8 тонн, в настоящее время идет погрузка еще 4,6 тонн.
Тарно-штучные и тяжеловесные грузы из фур в крытые вагоны перегружают на станции Анапа. Станция Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-фуровые контейнеры.
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