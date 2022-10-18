В Крым отправят поезда с продовольственными товарами

Часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами Фото: Никита ПОЛЬКО

Часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– В условиях ограничения движения грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив РЖД совместно с Крымской железной дорогой переключают грузы на поезда, – говорится в сообщении.

Так, первый вагон с запчастями уже отправился в Крым. Готовится отправка продовольственных товаров, в том числе растительного масла. Кроме того, из Новороссийска на полуостров поехал цемент – уже отправлено 2,8 тонн, в настоящее время идет погрузка еще 4,6 тонн.

Тарно-штучные и тяжеловесные грузы из фур в крытые вагоны перегружают на станции Анапа. Станция Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-фуровые контейнеры.

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